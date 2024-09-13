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В ВОЗ сообщили о возможных проблемах у миллионов украинцев

ВОЗ: на Украине около 10 млн человек имеют риск психических расстройств

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Depositphotos

На Украине около десяти миллионов человек имеют риск психических расстройств. Подробности рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает «Страна.ua».

По его данным — одной из главных проблем грядущей зимы на Украине является риск числа увеличения людей с проблемами с психическим здоровьем.

«По нашим оценкам, почти десять миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — отметил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил коллегу с Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в республику как можно больше психиатров, чтобы помочь украинским солдатам.

Зеленский пояснил, что украинские бойцы нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.

Чуть позже правоохранители задержали в Одессе отца и сына — врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение.

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.

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