На Украине около десяти миллионов человек имеют риск психических расстройств. Подробности рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, передает «Страна.ua».

По его данным — одной из главных проблем грядущей зимы на Украине является риск числа увеличения людей с проблемами с психическим здоровьем.

«По нашим оценкам, почти десять миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — отметил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил коллегу с Филиппин Фердинанда Маркоса прислать в республику как можно больше психиатров, чтобы помочь украинским солдатам.

Зеленский пояснил, что украинские бойцы нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья.

Чуть позже правоохранители задержали в Одессе отца и сына — врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение.

Ранее военный врач заявил, что Украина ведет войну без правил.