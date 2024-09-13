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Выстрелившего с балкона в сторону детского сада мужчину задержали в Приморье

В Приморье задержали мужчину, выстрелившего с балкона в сторону детского сада

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Shutterstock

Полиция Приморского края задержала мужчину, выстрелившего с балкона в сторону детского сада. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Новый. Очевидцы рассказали, что их сосед, находясь на балконе, произвел выстрел в сторону детского сада.

Волк отметила, что в момент задержания 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, был агрессивен, угрожал полицейским и ударил одного из них.

К задержанному применены физическая сила и наручники. У него изъяли гладкоствольное ружье, из которого, предположительно был произведен выстрел.

Следователи возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

9 сентября сообщалось, что в Абакане военный, выстреливший в мужчину из-за замечания, получил восемь лет колонии.

6 сентября в Дагестане у компьютерного клуба произошла перестрелка.

Ранее полицейские провели масштабную операцию, чтобы найти подростка с игрушечным пистолетом.

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