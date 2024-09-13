Эксперт рассказала, как выявить некачественный мед

Распознать некачественный мед можно по вкусу и с помощью специальных тестов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что по вкусу настоящий мед оставляет терпкость во рту. Подобного послевкусия у сахарного сиропа не бывает.

Кроме того, есть рабочий способ проверить качество меда. Для этого можно взять ложку или палочку, зачерпнуть мед и поднять на 10 сантиметров.

«Продукт должен с этой ложки стекать. Если он стекает непрерывно, струйкой и образует горку — мед хороший. Если струйка прерывается и горка не образуется, продукт может быть некачественным», — рассказала она.

До этого сообщалось, что Минпромторг рекомендовал торговым сетям усилить контроль за медом из-за массовой фальсификации этого продукта.

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон «О пчеловодстве», согласно которым продукцию, в которую добавлен сахарно-фруктозный сироп, недопустимо называть медом.

Ранее в Совфеде раскрыли, кто занимается фальсификацией меда в России.