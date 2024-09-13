Молдавского миротворца ранили на посту возле Приднестровья, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии.

«12 сентября контрактник национальной армии, служивший в составе совместных миротворческих сил, был ранен в результате выстрела из табельного оружия, находясь на посту», — говорится в сообщении.

К месту инцидента прибыли врачи для оказания помощи миротворцу, однако спасти его не удалось.

До этого глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что верит заверениям властей Молдавии в приверженности мирному решению приднестровской проблемы.

Незадолго до того сообщалось, что власти Молдавии не стремятся к эскалации ситуации с Приднестровьем, однако Кишинев регулярно перемещает военную технику и проводит военные учения у границы с регионом.

Ранее в Приднестровье ответили на обвинения в адрес российских миротворцев.