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Молдавского миротворца ранили на посту возле Приднестровья

Молдавского миротворца смертельно ранили на посту возле Приднестровья

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавского миротворца ранили на посту возле Приднестровья, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Молдавии.

«12 сентября контрактник национальной армии, служивший в составе совместных миротворческих сил, был ранен в результате выстрела из табельного оружия, находясь на посту», — говорится в сообщении.

К месту инцидента прибыли врачи для оказания помощи миротворцу, однако спасти его не удалось.

До этого глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что верит заверениям властей Молдавии в приверженности мирному решению приднестровской проблемы.

Незадолго до того сообщалось, что власти Молдавии не стремятся к эскалации ситуации с Приднестровьем, однако Кишинев регулярно перемещает военную технику и проводит военные учения у границы с регионом.

Ранее в Приднестровье ответили на обвинения в адрес российских миротворцев.

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