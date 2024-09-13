Россиян предупредили, как обманывают при покупке и установке входных дверей

Качественная входная дверь — удовольствие не из дешевых. Но желание сэкономить — настоящий золотой ключик в руках мошенников, открывающий безграничный простор для разного рода хитростей. Как не дать себя обмануть, «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Для начала определимся, какую дверь можно объективно считать качественной и безопасной. Вот примерные характеристики: материал — холоднокатанная сталь толщиной минимум 1,5 мм, обязательно наличие горизонтальных и вертикальных ребер жесткости внутри двери; два замка — сувальдный и цилиндрический 3 или 4 классов защиты. Как правило, классу защиты соответствует число оборотов ключа в замке. В качестве наполнителя гораздо надежнее базальтовая вата, нежели пенополиуретан — она хорошо поглощает звуки и не выпускает тепло, так как имеет волокнистую структуру. Вместе с дверью могут идти дополнительные средства защиты, такие, например, как противосъемные штыри. Они нужны, чтобы даже если дверь срезали с петель, она осталась в проеме. Минимальная длина штырей — 2 см, иначе они не будут иметь смысла», — объяснил он.

Чаще всего при покупке двери проблем не возникает, так как есть сертификаты качества, характеристики товара и т.д. Другое дело, когда речь заходит о ее установке.

«Например, довольно распространенный сценарий: в салоне менеджер посчитал одно, приехал замерщик и насчитал совсем другое. Добросовестная компания уже на этапе консультации расскажет, как подготовить ваш дверной проем к установке: требуется ли расширение, усиление проема и т.п. Все эти работы должны быть прописаны в договоре. Кстати, не рекомендую отказываться от услуг по установке, которые предлагает компания, у которой вы приобрели дверь. Это будет стоить дороже, чем могут предложить монтажники со стороны, но переплатить за быструю и качественную установку лучше, чем иметь дело с шарашкиной конторой», — подчеркнул Васильев.

Важно расспросить замерщика обо всем, и в первую очередь о замках. Ведь нет смысла, например, покупать дорогой цилиндровый замок, внутри которого дешевый цилиндровый механизм. Момент неочевидный, но именно в таких мелочах покупателя и стремятся обмануть. Также не ведитесь на просьбы доплатить за «сложность», скажем, демонтажа — такого критерия просто нет в договоре.

«Входная дверь охраняет ваше имущество и ваш спокойный сон, поэтому устанавливать ее надо на совесть. Внимательно изучите компании и их услуги и выбирайте ту, где от вас не будут утаивать ценообразование и расскажут все интересующие вас подробности», — резюмировал он.

Ранее эксперт рассказал, как россиян обманывают с накруткой электричества.