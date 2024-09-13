Россияне стали чаще нуждаться в похвале от руководства

Критика руководства чаще стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, похвала — маркетологов и бухгалтеров. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

4 из 10 россиян, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты. Еще для 40% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только каждого четырнадцатого (7%).

Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (48% против 32%). Представители сильного пола в меньшей степени зависимы от мнения начальства, их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития (47% против 34% среди женщин).

Россияне до 34 лет чувствительны как к одобрению, так и к критике. Самосовершенствование чаще является основной мотивацией для россиян старше 45 лет (48%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. (45%).

Роль похвалы не стоит недооценивать: доля экономически активных россиян, для которых она важна, выросла на 7 п.п. по сравнению с 2022 годом.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего нуждаются в похвале маркетологи и бухгалтеры. О том, что работа — это процесс самосовершенствования, чаще говорили юристы и секретари. Объективная критика скорее подстегнет к работе каждого седьмого менеджера по продажам и каждого десятого дизайнера: «По-хорошему, нужно всегда получать критику на свою работу для того, чтобы развиваться».

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