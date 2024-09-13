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Почти половина россиян не верят в пятницу 13-е

Большинство россиян не меняют свои планы в пятницу 13-е

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Shutterstock

Коммуникационное агентство PR Perfect опросило россиян, чтобы узнать, как они относятся к пятнице 13-му — «дню неприятностей». Оказалось, что 37% опрошенных не верят в приметы и воспринимают пятницу 13-е как обычный день, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

По данным опроса, только 13% россиян называют себя суеверными, при этом 33% выборочно верят лишь в некоторые приметы. Большая часть респондентов (78%) заявила, что не меняет свои планы в пятницу 13-го и не избегает важных дел. При этом 9% россиян заявили, что с ними происходили негативные события в этот день и есть четкие воспоминания, а 36% не могут вспомнить конкретные ситуации, но уверены, что что-то плохое точно было. Большинство респондентов (54%) отметили, что подобных инцидентов с ними не случалось.

«82% опрошенных уверены, что пятница 13-е никак не влияет на их работу. Тем не менее существует интересный парадокс: каждый десятый человек отметил, что в этот день может быть менее сосредоточенным, чем в другие дни. Хороший повод задуматься о том, как наши убеждения могут влиять на наше поведение», — прокомментировал основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Что касается продуктивности, 8% россиян отметили, что в пятницу 13-го работают даже усерднее. Это может быть связано с общим настроением и восприятием дня как особенного.

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