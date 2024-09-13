Свыше половины россиян работают в режиме многозадачности

Россияне все чаще вынуждены работать в режиме многозадачности: если год назад на это жаловался каждый третий, то сейчас уже свыше половины. Компаний, требующих этого от сотрудников, стало заметно больше, выяснил российский сервис для командной работы Strive. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чтобы облегчить жизнь сотрудникам и удержать их, свыше трети компаний увеличили расходы на автоматизацию труда и внедрили таск-менеджеры, в каждой пятой компании это стало обязательным. Доля пользователей таск-менеджеров тоже выросла, но большинство делают это по требованию руководства и испытывают дискомфорт при их заполнении. На российском рынке труда сформировался яркий тренд на многозадачность. Если год назад на это жаловались 32% респондентов, то сейчас уже 54%. Внушительная доля участников опроса (42%) указали, что работают в условиях жестких дедлайнов.

Такое положение вещей подтверждают и работодатели. За последний год доля компаний, требующих от сотрудников выполнения обилия разноплановых задач, выросла с 23 до 58%. Двум третям опрошенных сотрудников, работающих в режиме многозадачности, такие условия приносят сильный дискомфорт, а каждый пятый назвал их поводом для смены работы в этом году.

Опрос показал, что компании пытаются помочь сотрудникам оптимизировать свое время и эффективнее выполнять задачи. Каждая третья, например, в этом году расширила штат, чтобы разгрузить действующих сотрудников. А свыше трети увеличили расходы на автоматизацию труда (38%) и, в частности, закупили сервисы для оптимизации и контроля выполнения задач (18%). Доля компаний, внедривших ведение таск-менеджеров и трекеров задач, выросла с 24 до 45%, в каждой пятой компании ведение трекера либо таск-менеджера обязательно.

Сами сотрудники все еще остаются приверженцами традиционных инструментов (74% опрошенных, например, используют в работе бумажный или электронный блокнот). При этом растет доля пользователей таск-менеджеров и трекеров задач: если год назад ими регулярно пользовались 17% опрошенных, то сейчас 28%. Правда, большинство из них пользуются ими по требованию руководства, а не на добровольной основе. На собственную память полагаются менее четверти опрошенных (23%).

«Сервисы для управления задачами упрощают организацию рабочих процессов, но несмотря на пользу, часто становятся причиной дополнительного стресса. По результатам нашего исследования, 4 из 10 пользователей ушедших из России таск-менеджеров (прежде всего Notion и Trello) отмечают, что агрессивные уведомления, обилие пуш-уведомлений, например, с обратным отсчетом, и всплывающие окна красного цвета повышают тревожность при выполнении задач в течение рабочего дня, — говорит основатель основатель сервиса Strive Иван Абрамовский. — Более дружелюбный и «игровой» дизайн могли бы облегчить процесс ведения трекера и улучшить пользовательский опыт».

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