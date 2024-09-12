В Москве студентов отправили в колонию за обнаженное появление у окна

В Москве суд вынес приговор молодым людям, которые появились перед окном без одежды. Об этом сообщает MSK1.ru.

Инцидент, за который молодые люди получили реальные сроки, произошел в конце лета 2022 года. Студенты находились в квартире около окна, при этом они были обнажены. На то, что происходит обратили внимание дети, игравшие на площадке. Один из мальчиков рассказал обо всем матери.

По словам женщины, ее ребенок заметил в окне молодых людей, которые «громко себя вели, обливали друг друга водой и занимались чем-то похожим на секс на подоконнике второго этажа».

Женщина обратилась в полицию, где в отношении студентов возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, но позже их обвинили в развратных действиях.

По словам одного из задержанных, они чинили трубу в ванной, и, чтобы не мочить одежду, решили раздеться. Известно также, что у одного из молодых людей на тот момент была девушка.

Во время следственного эксперимента, который провели спустя почти год, выяснилось, что, находясь на детской площадке рассмотреть, что делают люди на втором этаже, невозможно.

Молодых людей приговорили к пяти и 5,5 года заключения. Этот срок они проведут в колонии.

Ранее в Псковской области заметили обнаженного мужчину, который бегал по улице.