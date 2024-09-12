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В Сочи мужчины хотели отомстить семье возлюбленной, но по ошибке едва не подожгли соседей

В Сочи будут судить мужчин, которые едва не подожгли семью в гараже

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Freepik.com

В Сочи перед судом предстанут местные жители, которых подозревают в поджоге. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Адлерском районе. По версии следствия, молодые люди хотели отомстить семье возлюбленной одного из них, так как с этими людьми у россиянина сложились неприязненные отношения. Подозреваемые облили гараж жидкостью для розжига и хотели поджечь.

Однако выяснилось, что молодые люди перепутали гаражи и вместо собственности семьи девушки едва не подожгли строение, в котором находились местные жители. Один из них заметил людей и спугнул.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди них – покушение на умышленное уничтожение имущества. В рамках закона за преступления фигуранты могут получить до 15 лет лишения свободы.

Сейчас оба находятся под стражей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее москвич приревновал любимую к школьнику и разбил о его голову бутылку.

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