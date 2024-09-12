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В Подмосковье продолжают ремонтировать дорожные ограждения

На 10 дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения

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Global Look Press

На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали поврежденные ограждения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Специалисты отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения в Серпухове, Мытищах, Лосино-Петровском, Балашихе, Королеве, Раменском, Красногорске и Коломне.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

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