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Участников детского ансамбля народного танца из Курска свозили в Московский зоопарк

«Роснефть» организовала для детей из Курска экскурсию в Московский зоопарк

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Волонтеры «Роснефти» свозили на экскурсию 25 участников курского детского ансамбля народного танца «Твой успех», сообщает пресс-служба компании. С августа ребята временно живут и учатся в Москве.

Отмечается, что поездка была организована в рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел».

«В зоопарке детям рассказали об особенностях ухода за дикими животными и их рационе. Внимание ребят привлекли леопарды и китайские панды. Незабываемое впечатление на школьников оставило знакомство с белыми медведями, которые находятся под опекой компании», — говорится в сообщении.

Напомним, к началу учебного года и Дню знаний волонтеры компании провели цикл образовательных и развлекательных походов для 250 детей из Курской области, ДНР, ЛНР и подмосковного семейного центра «Преображение». Отмечается, что школьники побывали в Московском зоопарке и детском образовательном парке «Кидзания». Кроме того, в зоне компании «Роснефть» дети побывали в секции нефтедобычи, на нефтеперерабатывающем заводе и автомобильном заправочном комплексе.

В «Роснефти» рассказали, что компания более десяти лет опекает полярных медведей во всех российских зоопарках, в том числе и в московском. Компания финансирует кормление, уход, лечение и обновление вольеров для этих северных животных.

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