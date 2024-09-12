Член «Дигории» назвал санкции в отношении IT-сектора России драйвером развития отрасли

На сегодняшний день IT-сектор России находится в авангарде развития страны. Об этом рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

По его мнению, несмотря на разные ограничения, РФ продолжает задавать мировой темп развития финтех индустрии.

«Этот темп начинает пугать наших заокеанских оппонентов. И это понятно, ведь иллюзорный миф о качестве жизни атлантических стран рушится на глазах. С 2014 года Россия подвергается ничем не мотивированному санкционному давлению, которое приводит лишь к удивительному росту показателей нашей экономики. Кроме того, санкции прямо повлияли на уход от зависимости от иностранной спецтехники», — сказал он.

Политолог отметил, что фактическое отсутствие возможности импорта спецтехники стимулировало развитие собственной машиностроительной отрасли. Он подчеркнул, что в период с 2018 по 2022 год объем производства вырос с 108 до 218 млрд руб.

«Прорывным эффектом санкционной политики в отношении России стала цифровизация сельского хозяйства. Благодаря автоматизации многих процессов существенно снизились издержки производства. Такие нестандартные решения, как БПЛА и искусственный интеллект в АПК за короткий промежуток времени смогли снискать уважение специалистов и положительно себя зарекомендовать», — добавил Киселев.

При этом эксперт напомнил, что 12 сентября был принят новый санкционный пакет в отношении IT-сектора России. Согласно документу, рассказал он, американские компании более не могут оказывать услуги в сфере IT и облачных сервисов.

«Изначально ограничения были продуманы таким образом, чтобы «минимизировать ущерб для обычных граждан», но в итоге ряд компаний просто ушли из России для того, чтобы «перестраховаться». В итоге обычные россияне в очередной раз ограничены в своих правах просто по принципу национальности и места жительства», — подчеркнул политолог.

Он считает, что для России такие ограничения, как это показали другие сектора экономики, являются драйвером развития отечественных аналогов.

«Так будет и с технологиями, ведь наши IT-специалисты – одни из лучших в мире. Надо сказать, это признает и американский кинематограф, изображая «злых русских хакеров» в своих фильмах и сериалах», — заключил Киселев.