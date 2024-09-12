В Подмосковье загорелся цех по производству резино-технических изделий

В Московской области загорелся цех по производству резино-технических изделий. Об этом сообщило МЧС России.

«В поселке Серпуховской горят 1 200 квадратных метров цеха по производству резино-технических изделий», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также 12 сентября сообщалось о пожаре в Воронежской области, где загорелась сухая трава возле садоводческих товариществ «Дорожник» и «Березка». К 13:00 огонь успел распространиться на площади в 10 гектаров. Пламя тушили 19 расчетов, а шесть поливомоечных машин были заняты в подвозе воды. В ликвидации ЧП участвовали порядка 100 человек.

Помимо этого, утром загорелся завод «Омсктрансмаш» в Омске. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. По словам губернатора Виталия Хоценко, пожар начался по время ремонта на крыше одного из цехов.

Ранее сообщалось о пожаре в Удмуртии, где загорелась сауна с людьми внутри.