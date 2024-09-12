Адвокат Блиновской рассказала, как она восприняла фейк о задержании мужа

«Королеве марафонов» Елене Блиновской сообщили о том, что новость о задержании ее супруга — фейк. Об этом журналистам рассказала адвокат Наталия Сальникова, передает корреспондент «Газеты.Ru». В четверг Блиновскую доставили в Савеловский суд на второе заседание по делу о неуплате налогов, о задержании Алексея Блиновского она впервые услышала от журналистов.

«Она ехала сюда в суд. Никто ей об этом не сообщал. У нее была возможность побеседовать с нами. Мы сообщили, что это фейк», — сказала Сальникова.

На вопрос о том, спокойно ли Блиновская восприняла эти слухи, адвокат заявила, что «это не первый фейк».

Сальникова добавила, что у ее подзащитной сейчас нет возможности общаться с мужем. О том, чем Алексей Блиновский занимается в зоне СВО, у защитника информации тоже нет.

«Им нельзя [общаться]. У Алексея, если вы помните, был запрет на совершение определенных действий, запрет на пользование телеграфом, почтой, интернетом. Другого способа связи нет. Я не знаю, чем он (Алексей Блиновский — «Газета.Ru») занимается. Мне понятно, что им заключен контракт. И, соответственно, он несет службу по контракту. Какая его военная специальность, мне неизвестно», — заключила она.

О том, что Алексей Блиновский был задержан, сообщил Telegram-канал Mash 12 сентября. По данным канала, командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу, но это «не помогло».

Бывший адвокат Эльман Пашаев в комментарии «Газете.Ru» опроверг информацию о задержании мужа Елены Блиновской. По словам Пашаева, они воюют в одном подразделении.

Ранее Блиновская проигнорировала вопросы о задержании мужа в зоне СВО.