Рейс задержали на 4 часа из-за пассажирки, у которой не оказалось билета

В Китае задержали самолет на четыре часа из-за женщины, которая поднялась на борт лайнера без билета, пишет Mothership.

Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Куала-Лумпура, Малайзия, в Сямынь, Китай. Женщина, минуя все службы безопасности аэропорта, поднялась в самолет, несмотря на то, что у нее не было билета.

Один из свидетелей рассказал, что пассажирка просто ходила туда-обратно по центральному проходу, мешая остальным пассажирам. Когда бортпроводник попросил ее показать посадочный талон, она ответила, что у нее его нет.

После этого на борт поднялись сотрудники полиции, которые вывели женщину из самолета. Всем остальным пассажирам также пришлось вернуться в аэропорт, пока лайнер осматривали специалисты в поисках подозрительных вещей.

Это привело к тому, что рейс был задержан на четыре часа. Местные власти сообщили, что проведут тщательное расследование инцидента.

Ранее в Китае две пассажирки заперли плачущую девочку в туалете самолета, «чтобы воспитать ее».