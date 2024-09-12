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У москвича произошла остановка сердца после антипохмельной капельницы

В Москве мужчине понадобилась помощь медиков после антипохмельной капельницы

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Shutterstock

Визит врачей частной медицинской клиники в Москве закончился для выпившего местного жителя приездом скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам жены пострадавшего, ее возлюбленный был в запое, привычные средства не помогали ему выйти из этого состояния. Чтобы помочь главе семьи, вызвали специалистов из наркологической клиники.

«К ним приехали два врача, поставили капельницу с раствором. Что было внутри — рассказать отказываются до сих пор», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время у мужчины остановилось сердце. Поняв это, специалисты сбежали.

Женщина вызвала скорую помощь, медики попытались реанимировать россиянина. После мероприятий спасти его не удалось.

Как рассказала жена мужчины, с ней связались представители клиники и заявили, что, несмотря на ситуацию, деньги за процедуру не вернут.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Они выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге врачи спаслий женщину, у которой во время родов остановилось сердце.

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