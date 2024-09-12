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Россиянку с 10 кг материалов для наращивания ресниц остановили таможенники аэропорта

В Кольцово задержали пассажирку с 10 кг материалов для наращивания ресниц

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Федеральная таможенная служба

В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово остановили россиянку, которая пыталась вывезти из страны десять килограммов материалов для наращивания ресниц. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В чемодане 29-летней пассажирки, следовавшей на рейс в Баку, инспекторы обнаружили три лампы для бьюти-мастеров, 300 медицинских шапочек, шесть упаковок патчей для глаз, десять бутылок клея для наращивания ресниц, а также смывку такого клея.

«Таможенникам пассажирка объяснила, что владеет студией наращивания ресниц в Екатеринбурге, а товары везла своей коллеге в Баку. О том, что через «зеленый» коридор можно вывозить только вещи для личного пользования, она не знала», — рассказали в пресс-службе управления.

Партия предметов была признана коммерческой. Материалы изъяли, пассажирке грозит ответственность и штраф в размере от половины до двукратной стоимости материалов багажа.

Ранее неизвестный отправил из РФ в Белоруссию посылку с боеприпасами под видом сантехники.

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