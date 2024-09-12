В регионе врачи привязывали ребенка с ДЦП к кровати и выписали его с тяжелой пневмонией

В Рязанской области визит ребенка в больницу закончился проверкой Минздрава. Об этом сообщает YA62.ru.

Ребенок с тяжелой формой ДЦП попал в больницу в прошлом году, но подробности о произошедшем его мать рассказала только сейчас. По словам женщины, раньше они обращались в эту больницу и каких-либо проблем не было, к лежачему 12-летнему мальчику относились хорошо.

В ноябре прошлого года он заболел и их снова направили в это учреждение. Спустя пару недель ребенка выписали, но температура у пациента сохранялась. Позже к симптомам добавилась сыпь, которую приняли за аллергию.

Мальчика направили в реанимацию, где обещали «покапать буквально пару дней», но позже увеличили срок до нескольких недель. Мать приезжала каждый день и однажды заметила, что в реанимации ее сын привязан к койке за руки и ноги, что делать нельзя, так как у ребенка начинаются спазмы.

Из реанимации мальчика вскоре перевели в палату, где положили на кровать для детей до трех лет. На коже мать заметила пролежни. Врачи утверждали, что это ссадины.

В результате пациента выписали в плохом состоянии, его самочувствие улучшилось только в другой больнице. Выяснилось, что у мальчика тяжелая пневмония.

На данный момент минздрав проводит проверку. На какие-либо вопросы там не отвечают.

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