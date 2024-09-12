Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинка из-за мошенников лишилась жилья, еще одной квартиры и пяти млн рублей

В Челябинской области женщина продала две квартиры из-за мошенников

close
Shutterstock

Жительница Челябинской области стала жертвой мошенников, лишившись пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Изначально аферисты представились женщине из Златоуста сотрудниками Пенсионного фонда и выманили код из сообщения, которое пришло ей на телефон.

«Далее звонившие представлялись сотрудниками портала Госуслуг, банка и даже правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что на ее имя неизвестные берут кредиты», – поделились в ведомстве.

Женщина поверила и, по требованию злоумышленников, самостоятельно взяла «зеркальные» кредиты в банках. После этого она сняла деньги и отправила их аферистам на указанные ими счета.

Позже мошенники рассказали, что кто-то якобы пытается продать две квартиры россиянки, поэтому ей необходимо первой совершить фиктивные сделки. Таким образом, женщина лишилась жилья.

Только после того, как неизвестные перестали выходить на связь, 53-летняя пострадавшая обратилась в полицию. По словам женщины, она знала о такой схеме мошенников, но думала, что это ее не коснется.

Ранее пенсионерка влюбилась в фальшивого итальянца с сайта с знакомств и едва не осталась без денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами