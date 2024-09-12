Диетолог перечислил полезные свойства гороха

Горох является источником растительного белка, а также целого комплекса витаминов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами. Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет подольше продлить в организме насыщенность и свежесть», — рассказал специалист.

При этом, по его словам, горох не желателен к употреблению людям, имеющим проблемы с желудком, поскольку происходит дополнительное газообразование. Однако, эти противопоказания не распространяются на гороховый или нутовый хлеб.

Врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова до этого говорила, что бобовые не стоит употреблять на ужин. Фасоль, горох, нут и чечевица, по ее словам, идеально подходят для дневного времени. Эти продукты требуют длительного процесса пищеварения и активной выработки ферментов.

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