Во Франции объяснили, почему Запад медлит с решением по ударам вглубь РФ

Западные страны не торопятся принимать окончательное решение по поводу ударов вглубь России дальнобойными ракетами из-за ошибок украинских войск. Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Среди таких ошибок, как пишет издание, — вторжение ВСУ в Курскую область. Отмечается, что операция украинских войск стала неожиданностью для Запада, и теперь партнеры Киева требуют от него уточнить стратегию происходящего, так как опасаются, что конфликт перекинется на Польшу и Прибалтику.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что в ближайшее время решение по дальнобойным ракетам принято не будет. Так, профессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитт полагает, что пока Германия и Франция переживают политические кризисы, а в США вовсю приближаются президентские выборы, никаких поспешных решений на Западе принимать не станут.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и заявил, что доложит об итогах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

В МИД России заявили, что США и страны Евросоюза давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием ВСУ по России. В Кремле также сочли сообщения о дискуссии вокруг этого вопроса «камуфляжной».

Ранее Блинкен прокомментировал перспективы разрешить Украине бить оружием США вглубь РФ.