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В Курской области уничтожены четыре управляемые авиабомбы ВСУ

Смирнов: четыре авиабомбы ВСУ уничтожены в курском приграничье

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Телеграм-канал КИМ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также он отметил, что были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Перед этим Смирнов заявлял, что в приграничном районе региона сбили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины.

12 сентября в министерстве обороны России заявили, что российские военные в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области. Подразделениям группировки войск «Север» удалось освободить в течение двух суток населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Накануне средства ПВО перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью.

Ранее в Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ.

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