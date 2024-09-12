Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прием заявок на участие в фестивале авторской песни «Катюша» завершится 20 октября

Победительницы фестиваля для девушек «Катюша» выступят на гала-концерте в Москве

close
Shutterstock

Прием заявок на всероссийский фестиваль авторской песни для девушек «Катюша» продолжится до 20 октября, сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что ключевой целью фестиваля является продолжение традиции написания и исполнения женской патриотической песни.

«В истории нашей страны женская песня играла особую роль в военную годину, что доказывают примеры композиций «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, хита Лидии Руслановой «Валенки» или легендарной «Катюши» на стихи Михаила Исаковского», — говорится в сообщении.

Поучаствовать в проекте смогут исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет. В их репертуаре должны быть авторские песни любого жанра, посвященные воинской доблести, семье и материнству, гордости Россией или красоте родного края.

Для участия нужно предоставить видео и аудио с исполнением песни, ранее не исполнявшейся другими артистами. Отмечается, что в жюри, войдут представительницы культуры, бизнеса, политики и медиасферы. Они оценят каждую запись по сочетанию текста, музыки и мастерства исполнения.

Имена финалисток будут объявлены 4 ноября. При этом 10 артисток, получивших максимальные баллы, смогут выступить на гала-концерте фестиваля «Катюша» в Москве в феврале 2025 года. Кроме того, победительницы фестиваля смогут выступить перед участниками СВО. При этом заключительным этапом фестиваля станет выпуск сборника песен лауреатов конкурса на российских музыкальных платформах.

Как уточнили организаторы, участницы пройдут фестиваля пройдут образовательную программу. Для них будут организованы лекции и мастер-классы от признанных мастеров отечественной музыкальной индустрии. Образовательная программа продлится с октября 2024 года по февраль 2025 года. Пройти его можно будет как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами