Прием заявок на участие в фестивале авторской песни «Катюша» завершится 20 октября

Прием заявок на всероссийский фестиваль авторской песни для девушек «Катюша» продолжится до 20 октября, сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что ключевой целью фестиваля является продолжение традиции написания и исполнения женской патриотической песни.

«В истории нашей страны женская песня играла особую роль в военную годину, что доказывают примеры композиций «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко, хита Лидии Руслановой «Валенки» или легендарной «Катюши» на стихи Михаила Исаковского», — говорится в сообщении.

Поучаствовать в проекте смогут исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет. В их репертуаре должны быть авторские песни любого жанра, посвященные воинской доблести, семье и материнству, гордости Россией или красоте родного края.

Для участия нужно предоставить видео и аудио с исполнением песни, ранее не исполнявшейся другими артистами. Отмечается, что в жюри, войдут представительницы культуры, бизнеса, политики и медиасферы. Они оценят каждую запись по сочетанию текста, музыки и мастерства исполнения.

Имена финалисток будут объявлены 4 ноября. При этом 10 артисток, получивших максимальные баллы, смогут выступить на гала-концерте фестиваля «Катюша» в Москве в феврале 2025 года. Кроме того, победительницы фестиваля смогут выступить перед участниками СВО. При этом заключительным этапом фестиваля станет выпуск сборника песен лауреатов конкурса на российских музыкальных платформах.

Как уточнили организаторы, участницы пройдут фестиваля пройдут образовательную программу. Для них будут организованы лекции и мастер-классы от признанных мастеров отечественной музыкальной индустрии. Образовательная программа продлится с октября 2024 года по февраль 2025 года. Пройти его можно будет как в офлайн, так и в онлайн-формате.