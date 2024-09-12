В Ивановской области подросток девять раз «минировал» школу, чтобы не учиться

Подросток из Ивановской области предстанет перед судом за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщает Ивановский областной суд в сообществе во «ВКонтакте».

По версии следствия, 16-летний молодой человек из города Тейково не хотел учиться. Чтобы не посещать школу, он обратился к неустановленному лицу и попросил сообщить о готовящихся взрывах. Пообещал ли он исполнителю деньги, неизвестно.

В период с 8 по 14 ноября 2023 года знакомый подозреваемого девять раз звонил в разные организации с сообщением о минировании.

После того, как стало известно о том, кто был «заказчиком» сообщений, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

«Подростку вменяется совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве», – поделились в ведомстве.

Материалы уже направлены в суд. За подобное преступление он может получить штраф или лишиться свободы на срок от трех до пяти лет. Судебное разбирательство состоится в середине сентября.

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