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В Татарстане задержали главного санитарного врача

ТАСС: в Казани задержали главврача центра гигиены и эпидемиологии

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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»

Правоохранительные органы задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, высокопоставленного медработника подозревают в мошеннических действиях с государственными контрактами, пишут местные СМИ. У Следственного комитета РФ и экономической полиции Татарстана возникли вопросы к распределению тендеров центра эпидемиологии, сообщают источники «Бизнес Online».

Официальной информации о причинах задержания пока не поступало.

49-летняя Сизова начала свою врачебную деятельность в 1999 году. В должности главного санитарного врача она работает с 11 ноября 2019 года.

В ее послужном списке благодарности президента Республики Татарстан, а также руководителя следственного управления СК России по Республике Татарстан. У Сизовой также есть почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан».

Ранее российскую чиновницу заподозрили в лоббировании интересов стройкомпании за iPhone.

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