Анонимность назвали одной из самых опасный вещей в интернете

Реестр владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. человек направлен на деанонимизацию информации в интернете, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Анонимность в сети опасна. Зачастую к анонимности в интернете прибегают преступники, чтобы без рисков для себя обманывать людей, красть у них персональные данные и деньги, подвергать их иным опасностям», — сказал он.

Немкин добавил, что анонимы часто распространяют лживый контент.

«Это недопустимо, особенно когда у тебя большое количество подписчиков. Поэтому россияне вправе знать, кому доверять», — отметил депутат.

Немкин также выразил уверенность, что Роскомнадзор в рамках финальной версии проекта учтет пожелания и опасения владельцев каналов.

«Главное - понимать и помнить, что подобная мера направлена на обеспечение безопасности россиян в интернете», — сказал он.

С ним согласен и журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич. Он отметил, что новый проект поможет бороться с распространителями дезинформации и противоправного контента.

«Законопослушным владельцам каналов, блогерам, не стоит бояться предоставить Роскомнадзору сведения о себе. Тем самым они внесут вклад в обеспечение безопасности россиян в интернете. Это важно, особенно, когда коллективный Запад развязал против России информационную войну», — сказал Малькевич.

По словам российского общественного деятеля и правозащитника, председателя общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артура Шлыкова, реестр блогеров поможет улучшить безопасность россиян в интернете.

«В этом смысле его основная задача схожа с той, что была поставлена при разработке инициативы, направленной на борьбу с «серыми» SIM-картами. Обе эти меры можно рассматривать как комплекс действий по «обелению» интернета», — сказал он.

Напомним, в августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков передавать в Роскомнадзор данные о себе. Требования закона также направлены на ужесточение оборота SIM-карт.