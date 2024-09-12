Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава полиции Британии заявила об эпидемии воровства и лишилась кошелька

FT: главу полиции Британии Джонсон обокрали после слов об эпидемии воровства

close
UK Government/Global Look Press

Министр по делам преступности и глава полиции Великобритании Диана Джонсон стала жертвой кражи на конференции, посвященной борьбе с «эпидемией антисоциального поведения, воровства и краж в магазинах». Об этом сообщает The Financial Times.

Вещи министра украли из четырехзвездочного отеля, где она участвовала во встрече с высокопоставленными офицерами полиции. По подозрению в краже со взломом был задержан 56-летний мужчина. Его освободили под залог.

В МВД Великобритании подтвердили сообщения о краже у Джонсон и отметили, то ее безопасности ничего не угрожает.

Кража в номере министра произошла именно в тот день, когда в стране начали досрочно освобождать преступников, чтобы снизить нагрузку на уже переполненные тюрьмы.

До этого МВД Великобритании усилило охрану мечетей.

Ранее МВД Великобритании признало ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами