Глава полиции Британии заявила об эпидемии воровства и лишилась кошелька

Министр по делам преступности и глава полиции Великобритании Диана Джонсон стала жертвой кражи на конференции, посвященной борьбе с «эпидемией антисоциального поведения, воровства и краж в магазинах». Об этом сообщает The Financial Times.

Вещи министра украли из четырехзвездочного отеля, где она участвовала во встрече с высокопоставленными офицерами полиции. По подозрению в краже со взломом был задержан 56-летний мужчина. Его освободили под залог.

В МВД Великобритании подтвердили сообщения о краже у Джонсон и отметили, то ее безопасности ничего не угрожает.

Кража в номере министра произошла именно в тот день, когда в стране начали досрочно освобождать преступников, чтобы снизить нагрузку на уже переполненные тюрьмы.

До этого МВД Великобритании усилило охрану мечетей.

Ранее МВД Великобритании признало ЧВК «Вагнер» террористической организацией.