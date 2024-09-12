Российская школьница сыграла в игру от блогера и подарила мошенникам сбережения матери

В Тыве 11-летняя девочка решила сыграть в игру от блогера и лишила мать сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, ребенок в темное время суток смотрел в интернете видео популярного блогера Димы Масленикова и увидел рекламу с предложением «угадать блогера». Девочка нажала на окно и зарегистрировалась для участия в игре с помощью номера телефона.

После этого с ней от имени блогера связались в мессенджере и стали угрожать штрафом якобы за участие в игре без ведома родителей. Напуганная девочка стала выполнять все инструкции аферистов и передала им фотографии паспорта и банковских карт матери. Мошенники также заставили ее отправить коды подтверждения.

На следующий день ребенок ощутил неладное и рассказал о произошедшем сестре, которая сообщила о ситуации матери. Преступникам удалось похитить у россиянки 80 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянка стала курьером мошенников, пытаясь вернуть отданные аферистам средства.