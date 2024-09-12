В Уфе задержали участника экстремистской организации «Граждане СССР»

В Уфе сотрудники ФСБ задержали 46-летнего участника организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону, мужчина отрицал легитимность Российской Федерации как государства и всех действующих на территории страны нормативно-правовых актов, включая Конституцию, нарушал законы и призывал к формированию альтернативных органов власти.

«В 2019 году им уничтожены официальные документы — паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении», — говорится в сообщении.

В качестве удостоверения личности он применял бланки с названием «Именная книга». Изъятые у него материалы признаны экстремистскими.

В августе текущего года администрацию Новосибирского района «оккупировали» представители движения «Граждане СССР», которые ворвались в здание, стремясь встретиться с замглавы района Константином Ходовым. Отмечалось, что они приходили к Ходову за разъяснением по земельному вопросу.

Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга осудил 11 «граждан СССР».