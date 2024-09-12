Пенсионерка влюбилась в фальшивого итальянца с сайта с знакомств и едва не осталась без денег

Пенсионерка из Красноярского края поверила мошеннику с сайта знакомств и едва не оформила кредит, чтобы помочь новому возлюбленному. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Жительница Енисейского района познакомилась в интернете с мужчиной, который представился вдовцом-нефтяником из Италии. Возлюбленный признавался 73-летней женщине в чувствах и даже предложил оформить брак.

Фальшивый иностранец сообщил возлюбленной, что уже вылетел в Россию, но на границе его якобы остановили из-за проблем с документами, он попросил пенсионерку перевести ему 150 тысяч рублей, чтобы решить вопрос.

Влюбленная пенсионерка оформила кредит, но воспользоваться им не смогла — сотруднице банка поведение женщины показалось подозрительным, менеджер обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, личность лжеиностранца устанавливается, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее россиянка отдала мошенникам шесть млн рублей после общения с мужчиной на сайте знакомств.