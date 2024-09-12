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Слабослышащего и слабовидящего россиянина жестоко избили в подворотне

В Уфе слабослышащего и слабовидящего мужчину жестоко избили в подворотне

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Телеграм-канал «Честный Репортаж»

В Уфе мужчину с врожденными слабым слухом и зрением избил и ограбил неизвестный. Об этом потерпевший рассказал в беседе с Telegram-каналом «Честный Репортаж».

Инцидент произошел в начале сентября. Мужчина возвращался из магазина с покупками, когда к нему подошел неизвестный и предложил помочь. Потерпевший согласился принять помощь, но вместо этого стал жертвой незнакомца. Тот завел его в подворотню, где избил и забрал у него мобильный телефон и пакет с продуктами.

Мужчине оказали помощь в больнице и отправили домой. Он надеется добиться справедливости и хочет, чтобы его обидчиков наказали.

Потерпевший живет вместе с женой, у которой также серьезные проблемы со здоровьем, в коммунальной квартире. Уфимец публично обратился за помощью к Диане Гурцкая.

Ранее в Томской области мужчина избил инвалида табуретом и ударил ножом его сожительницу.

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