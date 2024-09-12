Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японка потратила на пластические операции $140 тыс., чтобы полностью изменить внешность

OC: японка потратила на пластические операции $140 тыс., чтобы получить новую внешность

close
nyairin_18/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Японии потратила $170 тысяч на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность и «начать новую жизнь», пишет Oddity Central.

Хирасе Айри рассказала, что ее дразнили из-за внешности с самого детства. Сверстники считали ее непривлекательной и всячески обижали на эту тему, поэтому еще в школе японка решила, что обязательно сделает пластическую операцию. После выпускного она не смогла найти стабильную и высокооплачиваемую работу, поэтому подрабатывала охранником или грузчиком, ведя скромный образ жизни, чтобы накопить на свою мечту.

По словам Айри, после первой пластической операции ее дела пошли в гору. В итоге женщина несколько раз ложилась под нож хирурга, потратив на процедуры более $170 тысяч. Хирасе заявила, что полностью довольна новой внешностью, а старые обидчики теперь ее даже не узнают. Кроме того, благодаря новому образу японка обрела армию поклонников в соцсетях.

Ранее пластический хирург объяснил, как блефаропластика влияет на зрение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами