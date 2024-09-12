Минобороны РФ назвало суточные потери ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ (Вооруженные силы Украины) за сутки потеряли 300 человек в Курской области. Об этом говорится в очередной сводке ведомства.

Также передаются данные о потере ВСУ 24 единиц бронетехники, включая пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, в российском регионе. Кроме того, МО РФ сообщает, что российскими войсками были уничтожены два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Всего, по данным российского оборонного ведомства, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли там 12,5 тыс. бойцов (считаются и безвозвратные, и возвратные потери), а также 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и десять единиц инженерной техники.

До этого ВС РФ освободили село Обуховка и хутор Покровский в Курской области.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.