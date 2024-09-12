В Люблино открылась площадка «Московских сезонов»

В Москве недалеко от станции метро «Люблино» открылась стационарная окружная площадка «Московских сезонов», сообщается на сайте мэра столицы. Она стал 25-й площадкой проекта.

На Краснодарской улице на территории площадки разместили четыре корта для игры в стритбол, а также пункты проката инвентаря.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в столице на некоторых фестивальных площадках все лето работали бесплатные скейт-парки и корты для игры в падел-теннис.

«Мы видим, что спортивные активности пользуются большим спросом у горожан, поэтому решили открыть на новой просторной площадке четыре огороженных корта для игры в стритбол», — сказал он.

По его мнению, новые корты для стритбола позволят горожанам приобщиться к популярному виду спорта. Отмечается, что каждый корт вмещает 12 человек, поэтому туда могут прийти болельщики.

Кроме того, на территории есть пункты проката инвентаря, где можно арендовать мячи. При этом со своим мячом вход бесплатный.

Также на площадке проекта на Краснодарской были установлены лавочки, карусель, а также размещена оборудованная фотозону. Жители столицы также смогут посетить различные мастер-классы, которые будут проводиться в специальных павильонах.