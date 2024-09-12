Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему кондиционер нужно регулярно чистить

Врач Бурнацкая: кондиционер необходимо чистить не реже одного раза в год

close
Depositphotos

Влажная среда в теплообменнике кондиционера способствует размножению микробов, клещей и мошек, делая внутренний блок рассадником загрязнений. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для обеспечения безопасной среды в помещении рекомендуется проводить чистку теплообменника кондиционера не реже одного раза в год», — подчеркнула врач.

Она добавила, что кондиционер важно устанавливать под потолком, чтобы избежать прямого попадания воздуха на людей. Направленный холодный поток может привести к заболеваниям дыхательной системы и невралгии, заключила Бурнацкая.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО) до этого предупреждала, что от кондиционера можно «подцепить» болезнь легионеров (легионеллез) — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в пресной воде и часто обнаруживается в закрытых резервуарах и системах кондиционирования.

В таких условиях патоген активно размножается и может распространяться по помещениям с током воздуха. Выделяют две основные формы легионеллеза: лихорадку Понтиака, при которой симптомы напоминают простуду или грипп, и воспаление легких (пневмонию).

Ранее водителям объяснили, как не простудиться из-за кондиционера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами