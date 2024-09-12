Врач объяснила, почему кондиционер нужно регулярно чистить

Влажная среда в теплообменнике кондиционера способствует размножению микробов, клещей и мошек, делая внутренний блок рассадником загрязнений. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Для обеспечения безопасной среды в помещении рекомендуется проводить чистку теплообменника кондиционера не реже одного раза в год», — подчеркнула врач.

Она добавила, что кондиционер важно устанавливать под потолком, чтобы избежать прямого попадания воздуха на людей. Направленный холодный поток может привести к заболеваниям дыхательной системы и невралгии, заключила Бурнацкая.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО) до этого предупреждала, что от кондиционера можно «подцепить» болезнь легионеров (легионеллез) — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в пресной воде и часто обнаруживается в закрытых резервуарах и системах кондиционирования.

В таких условиях патоген активно размножается и может распространяться по помещениям с током воздуха. Выделяют две основные формы легионеллеза: лихорадку Понтиака, при которой симптомы напоминают простуду или грипп, и воспаление легких (пневмонию).

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