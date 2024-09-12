Глава МИД Польши рассмеялся в ответ на вопрос о подрыве «Северных потоков»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, во время вопроса о подрыве «Северных потоков». Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

По словам пранкеров, министр откровенно признал, что интересы США и Украины не совпадают. Затем он радостно рассмеялся, когда разговор зашел о подрыве «Северных потоков»:

«Это отличная работа. Теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили», — заявил Сикорский.

Кроме того, министр в разговоре с пранкерами заявил, что украинские граждане, которые уклоняются от призыва, не должны получать социальные выплаты в Польше. Сикорский подчеркнул, что украинцы «не должны перемещаться по ЕС в поиске лучших условий» и это должно быть «общеевропейским решением.

Ранее Шольц пообещал сделать все, чтобы наказать виновников подрыва «Северных потоков».