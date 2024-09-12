«Забили, как скот»: подруга умершего на фестивале Signal бармена раскрыла детали трагедии

Бывшая девушка и подруга погибшего в Калужской области бармена Руслана Досаева раскрыла новые подробности его гибели. Об этом девушка по имени Мария рассказала в беседе с порталом «Страсти».

Инцидент произошел 20 августа во время фестиваля электронной музыки Signal. По версии очевидцев, у 34-летнего мужчины случился конфликт с охранниками, после чего его связали и избили, после этого мужчина якобы умер от остановки сердца. Родственники Досаева, по словам собеседницы издания, винят в случившимся неизвестную девушку, из-за которой мог начаться конфликт.

«Об этой девушке неизвестно на данный момент ничего, кроме того, что у нее якобы был парень, и что это, по всей видимости, могло стать причиной конфликта возле костра. <...> Виню ее в случившемся, так как адекватная девушка никогда не допустит конфликта, разумно и мудро все объяснит своему мужчине, чтобы у него не осталось ни вопросов, ни желания разбираться с кем-либо», — подчеркнула Мария.

По другой версии, которую также рассматривают родные погибшего, ссора могла начаться на почве межнациональной ненависти. Один из свидетелей, по словам девушки, говорил, что охранник оскорблял молодого человека по межнациональному признаку.

Девушка отметила, что не верит в то, что ее друг умер от остановки сердца, и считает, что правоохранителям стоит рассматривать криминальную версию случившегося. Она возмущена возбужденной статьей «Незаконное лишение свободы», максимальное наказание по которой два года.

«Его забили, как скот, а его остывшее и бездыханное тело бросили на сено, где оно пролежало более шести часов, пока не приехали сотрудники полиции. В моей голове не укладывается, как, а главное, почему ему никто не помог?» — посетовала собеседница СМИ.

Ранее муж убитой Анны Кошулько заявил, что не может найти ее убийцу, ушедшего на фронт после года в тюрьме.