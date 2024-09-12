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На границе Узбекистана и Киргизии открыли КПП впервые после погромов

На границе Узбекистана и Киргизии открыли КПП впервые за 14 лет

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Таможенный комитет Узбекистана

На границе Кыргызстана и Узбекистана открыли пропускной пункт «Кара-Суу» спустя 14 лет. Об этом пишет Turmush.

Движение на этом участке автотрассы между странами было закрыто в 2010 году на фоне межэтнического конфликта.

Отмечается, что КПП был торжественно открыт и восстановил работу 12 сентября 2024 года, на нем установлено современное оборудование. Представитель правительства Киргизии Бакыт Торобаев заявил, что открытие КПП укрепит отношения между ранее конфликтовавшими народами. Он отметил, что КПП позволит разгрузить КПП «Достук-автодорожный».

МИД Узбекистана ранее сообщал, что Казахстан ввел новые условия въезда для граждан Узбекистана из-за соглашений о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам Российской Федерации. Сообщается, что граждан Узбекистана могут не допустить к въезду из-за выявления нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа.

Ранее сообщалось, что на границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП.

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