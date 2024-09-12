В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли временные ограничения

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманска и Апатитов. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

«В 14:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении.

Как заявили в Росавиации, в период действия временных ограничений один самолет, выполнявший рейс в Мурманск, «ушел» на запасной аэродром в Архангельск (Талаги).

12 сентября Telegram-канал Mash написал, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в 7 километрах от аэродрома Оленья в Мурманской области.

Накануне Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий.

Ранее в России назвали цель атаки украинских БПЛА на Мурманскую область.