«Мальчик плакал, очень боялся»: в Стерлитамаке мать жестоко избила ребенка на улице

Жительница Стерлитамака избила маленького сына на улице, когда он от нее убежал. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица произошедшего Елена, на просьбы прохожих прекратить женщина отвечала, что часто избивает ребенка.

«Ребенок убежал от матери, она начала кричать на всю улицу. Мы выбежали из магазина, женщина повалила своего ребенка, начала пинать, бить и кричать. Мы подошли успокоить ее, она сказала, что постоянно его так бьет и не нужно лезть. По крайней мере, перестала бить ребенка и просто начала кричать», — сказала она.

Елена отметила, что ребенок сильно боялся собственную мать и плакал. По словам очевидицы, женщина «ужасно кричала», но алкоголем от нее не пахло.

«Мальчик плакал очень сильно, я его к себе позвала — от нее убрать, пока не успокоился, очень боялся. Они ушли в сторону дома. Честно, не видела [синяков], было темно. Женщина, скорее всего, психически больная, кричала ужасно. [Алкоголем] не пахло. Рядом ее подруга, скорее всего. Она подняла ребенка, сказала: «Не надо было убегать» и ушла, увидев камеру», — добавила девушка.

На присланных Еленой кадрах видно, как женщина несколько раз бьет лежащего на земле ребенка и кричит на него за то, что он убежал. Все это время рядом с ней стоит ее подруга и не пытается остановить избиение.

Telegram-канал 112 сообщал, что полицейские начали проверку.

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