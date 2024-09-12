Гендиректору «Ленбытхима» грозит 10 лет тюрьмы

Генеральному директору ООО «Ленбытхим» Денису Михайлову, которого 12 сентября задержали в Санкт-Петербурге, грозит до 10 лет колонии по делу о хищениях на госконтрактах. Об этом пишет РИА Новости.

На Михайлова завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Она предусматривает не только лишение свободы на срок до 10 лет, но и возможность наложения штрафа до 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, следствие полагает, что Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с «Военторгом». Речь о поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Таким образом подозреваемому, предположительно, удалось похитить 20 млн рублей.

При этом отмечалось, что компания «Ленбытхим» работала по 116 госконтрактам в качестве поставщика.

Ранее сообщалось, что бывшего иркутского министра приговорили к 18 годам колонии за мошенничество.