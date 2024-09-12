Дети участников боевых действий в РФ смогут бесплатно учиться в вузах

Правительство России поддержало законопроект о бесплатном приеме в вузы детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории РФ. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Дети защитников наших приграничных регионов, а также участников чеченских кампаний смогут бесплатно учиться в вузах. Сейчас такую льготу имеют дети участников боевых действий за рубежом. Мы предложили распространить ее на детей тех, кто сражается за страну в ее пределах. А это и защитники нашего приграничья, участники КТО. А также участники чеченских событий», — отметил Миронов.

По его словам, кабмин поддержал проект закона без замечаний. Миронов выразил надежду, что нижняя палата парламента оперативно примет его после начала осенней сессии.

В этом году в вузы на бюджетные места поступили свыше 20% абитуриентов. При этом российские вузы в два раза увеличили число принятых участников СВО и их родственников.

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