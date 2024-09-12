Адвокат заявила, что Бакальчук намерен сохранить брак из-за чувств

Адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что ее подзащитный намерен помириться с супругой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак. Ее слова передает РИА Новости.

«Мой доверитель настаивает на сохранении брака. Он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге», — сказала она.

Юрист пояснила, что просила суд на три месяца отложить заседание, чтобы у пары было время помириться, но суд отложил заседание лишь на месяц.

Кроме этого, Ковалева рассказала, что Татьяна Бакальчук подала три исковых заявления, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. Говоря о разделе имущества, адвокат заявила, что Бакальчук считает компанию Wildberries своим личным активом, при этом утверждая, что фирму уже поделили (99% и 1%), но в другом требовании говорит, что компанию не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей.

Адвокат отметила, что дети сейчас проживают с матерью, но общаются с отцом.

23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, но суд оставил его без движения.

Ранее Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем.