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Маленький мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму из-за нападения пса в Приморье

В Приморье мальчик получил тяжелую травму из-за нападения дворового пса

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Depositphotos

В Приморье маленький мальчик попал в больницу с тяжелой травмой головы из-за нападения дворовой собаки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 сентября на частной территории в селе Черниговка, куда мать с шестью детьми приехала в гости. По словам малолетних, мальчик 2020 года рождения подвергся нападению дворового пса, а также зацепился за цепь, на которой содержалась собака.

В результате произошедшего мальчика госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Сообщается, что ребенок получил черепно-мозговую травму.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В ходе мероприятий ведомство оценит полноту мер, которые были приняты по уходу и присмотру за детьми.

Ранее на Камчатке прохожие спасли ребенка от нападения агрессивной собаки.

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