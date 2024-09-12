Маленький мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму из-за нападения пса в Приморье

В Приморье маленький мальчик попал в больницу с тяжелой травмой головы из-за нападения дворовой собаки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 сентября на частной территории в селе Черниговка, куда мать с шестью детьми приехала в гости. По словам малолетних, мальчик 2020 года рождения подвергся нападению дворового пса, а также зацепился за цепь, на которой содержалась собака.

В результате произошедшего мальчика госпитализировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Сообщается, что ребенок получил черепно-мозговую травму.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В ходе мероприятий ведомство оценит полноту мер, которые были приняты по уходу и присмотру за детьми.

Ранее на Камчатке прохожие спасли ребенка от нападения агрессивной собаки.