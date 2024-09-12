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Супруги Бакальчуки не пришли в суд на свой развод

Основательница Wildberries Бакальчук и ее муж не пришли в суд на развод

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Татьяна Бакальчук/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав Бакальчук не пришли в суд на свой бракоразводный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что супруги не пришли в Савеловский суд столицы, ограничившись отправкой своих юристов. Заседание проходило в закрытом режиме. Оно длилось менее 15 минут. Суд неоднократно откладывал производство по разводу Бакальчуков в связи с «техническими причинами» — запросом дополнительных документов.

23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, но суд оставил его без движения. Также Бакальчук рассказала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.

Ранее муж Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.

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