Супруги Бакальчуки не пришли в суд на свой развод

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав Бакальчук не пришли в суд на свой бракоразводный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что супруги не пришли в Савеловский суд столицы, ограничившись отправкой своих юристов. Заседание проходило в закрытом режиме. Оно длилось менее 15 минут. Суд неоднократно откладывал производство по разводу Бакальчуков в связи с «техническими причинами» — запросом дополнительных документов.

23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, но суд оставил его без движения. Также Бакальчук рассказала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.

Ранее муж Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.