Мать из-за баловства зверски избила маленького ребенка в Башкирии и попала на видео

В Башкирии женщина жестоко избила маленького ребенка на асфальте за то, что тот стал баловаться. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Стерлитамаке, когда семейство прогуливалось в районе Дома Быта. По словам очевидцев, ребенок стал баловаться и мать начала зверски его избивать.

Прохожие, ставшие очевидцами избиения на улице, сняли инцидент на видео. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок лежит на асфальте и вопит, а женщина множество раз с размаха ударяет его рукой и кричит, срывая голос.

Кадры с избиением малолетнего попали в поле зрения правоохранительных органов. Наносившую ребенку побои женщину ищут. Стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Энгельсе женщина кричала на ребенка и пыталась сбросить его в воду.