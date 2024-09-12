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Россиянин хранил в гараже оружие, сотни патронов и дымовые шашки

В Челябинской области мужчина хранил в своем гараже арсенал оружия и патронов

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МВД РФ по Челябинской области

В гараже жителя Челябинска сотрудники ФСБ и полиции обнаружили целый арсенал оружия, который достался ему в наследство от родственника. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили правоохранители, житель Челябинска владел гаражом в Чебаркуле, при обыске помещения сотрудники ФСБ и полиции обнаружили 28 дымовых шашек, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, который был изготовлен кустарным способом. Также найдены емкости с порохом, общий вес которых больше одного килограмма. Кроме того, мужчина прятал в своем гараже более 350 патронов разного калибра для гладкоствольного и нарезного оружия, в том числе холостые.

Правоохранителям 45-летний россиянин пояснил, что большую часть арсенала унаследовал от отца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают происхождение оружия.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае полицейские изъяли у 69-летнего пенсионера 25 единиц оружия и почти четыре тысячи патронов разного калибра. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, обстоятельства, при которых пенсионер стал владельцем целого арсенала, устанавливаются.

Ранее у россиянина нашли гранаты, автомат и 420 патронов.

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