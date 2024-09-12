Девочка выпала из окна школы и попала в больницу в Бурятии

В Бурятии девочка выпала из школьного окна и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По информации Telegram-канала, в УМВД по региону предварительно установили, что ребенок выпал из окна образовательного учреждения. Девочку госпитализировали в больницу с различными травмами.

Детали и обстоятельства случившегося на данный момент уточняются. По факту происшествия проводят проверку инспекторы по делам несовершеннолетних. Информации о состоянии девочки не поступало.

До этого в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее в Саратове ребенок выжил после падения из окна.