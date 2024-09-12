Синоптик назвал самую теплую ночь с 1948 года

Ночь на 12 сентября стала самой теплой в Москве за период осенних наблюдений с 1948 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live».

По словам синоптика, минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура поднялась до отметки в +16,6°С. Тишковец отметил, что эти показатели соответствуют ночной норме субтропического Сочи.

Эксперт добавил, что, несмотря на теплую погоду, в столице наблюдались небольшие осадки. Так, на московских метеостанциях выпало от 0,1 до 0,3 миллиметра осадков.

Что касается ближайшей недели, Тишковец отметил, что прогнозируется солнечная и сухая погода, тогда как температурный фон останется летним.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что жаркую погоду в сентябре в столичном регионе нельзя назвать бабьим летом, поскольку что оно приходит после небольшого периода непогоды и задерживается в этом году.

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